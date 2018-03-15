Молодежи Карелии помогут в поиске работы

Республиканская ярмарка вакансий "Карьера-2018" пройдет 21 марта.

Ярмарка вакансий "Карьера-2018" под девизом "Работа есть!" пройдет 21 марта с 12.00 до 15.00 во Дворце творчества детей и юношества (ул. Красная, 8) для соискателей Петрозаводска и Республики Карелия.

Участниками ярмарки станут предприятия и организации Карелии, Ленинградской, Мурманской и Вологодской областей, Петрозаводска и Санкт-Петербурга.

На ярмарке будет представлена возможность прямого общения соискателей работы с работодателями из таких сфер экономики, как промышленность, строительство, транспорт и связь, торговля и общественное питание, здравоохранение, сфера услуг, силовые структуры, банковская сфера и сфера страхования.

В рамках ярмарки запланировано проведение семинара для незанятой молодежи "Как найти работу?", работодателям будут предложены семинары "Формирование системы независимой оценки профессионального уровня квалификации работников в Республике Карелия"; "Квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов".

Ярмарка вакансий по-прежнему не теряет своей привлекательности и является одним из самых эффективных способов поиска работы для активных граждан. Телефоны для справок: 8 (814-2) 59-26-17; 59-26-18.