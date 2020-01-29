890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сотрудница МВД, обвиняемая в халатности по делу "петрозаводского маньяка", заявила о подложном документе в своем деле 9
29.01.2020 13:23
Кредиты под 3% на жилье в сельской местности начинают выдавать в Карелии 1
29.01.2020 15:29
Власти Петрозаводска выселили очередного должника из благоустроенной квартиры 3
29.01.2020 12:10
Зарегистрирован первый в Карелии официальный миллиардер 21
29.01.2020 16:01

Молодежный совет поможет депутатам Петросовета бороться с вандалами в Петрозаводске

Новости. Общество
09:29, 30 Января 2020
фото: "Столица на Онего"
Загрузка...

В столице Карелии прошла первая сессия Молодежного совета третьего созыва при Петрозаводском городском совете.

В минувшую среду в администрации Петрозаводска состоялось первое заседание Молодежного совета третьего созыва при Петросовете.  Члены совета, 14 человек от 14 до 30 лет, получили удостоверения и избрали председателя, его заместителей и секретариат.

По словам спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, вручавшего удостоверения молодым коллегам, Молодежный совет - это помощник депутатского корпуса, тот самый социальный лифт, который позволит молодежи погрузиться в общественную, депутатскую работу и вполне возможно в дальнейшем участвовать в выборах депутатов Петросовета и других уровней власти.

"Молодежный совет – это поддержка горсовета в тех начинаниях, которые идут от молодежи. Именно молодежь лучше знает и проблематику, и инициативы, которые возникают в молодежной среде и могли бы воплощаться в жизнь на территории Петрозаводского городского округа", - отметил Геннадий Боднарчук.

Члены Молодежного совета уже получили первое задание от депутатов Петросовета. Народные избранники ждут от помощи от депутатов молодежного совета при подготовке города к празднованию 100-летию республики, в работе с волонтерами и в решении проблем с вандализмом.

"Есть факты, когда создаваемые, строящиеся, благоустраиваемые общественные территории подвергаются нападкам несознательных граждан. Как правило, это люди из молодежной среды. Надеюсь, молодые депутаты, общаясь со своими сверстниками, школьниками, студентами, попытаются объяснить, что, то, что мы делаем в городе, необходимо сохранить. Поэтому мы ждем помощи в борьбе с вандализмом", - сказал спикер Петросовета.

Избранная на сессии председатель Молодежного совета при Петрозаводском городском совете Анастасия Шабарина поблагодарила своих коллег за поддержку. Анастасия - студентка карельского филиала РАНХиГС, изучающая государственное и муниципальное управление. Она надеется, что вместе с представителями Петросовета молодые депутаты смогут взаимодействовать, строить и реализовывать планы, где будут обозначены основные направления работы с молодежью, включая поддержку ее инициатив.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Яна
2020-01-30 11:19:24
"Вечерних М" у нас хватает, проблема в другом....теперь низы знают как живут и жируют верхи....скрыть эту пропасть не удастся при нынешнем режиме....отсюда агрессия,так выражают своё недовольство....не все,конечно...но часть точно...
zanoza
2020-01-30 11:00:22
Смену себе подобных готовят.
Сеня
2020-01-30 09:50:03
тусовка подрастающих дармоедов
Zim
2020-01-30 10:12:35
Сеня, а как надо?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина
24.01.2020, 09:55
Карелия лидирует по количеству заболевших раком шейки матки

Аналитика

Сегодня 11:05
Капитал
Квартира как инвестиция: почему сегодня нужно вкладываться в недвижимость?
О том, что нужно знать при покупке квартиры в Петрозаводске и почему ее выгодно приобретать именно сейчас, рассказывает заместитель директора по экономике и финансам строительной компании "Баренц Групп" Илья Журавлев.
"Чтобы услышали и прониклись" 2
29.01.2020 22:01
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет? 2
27.01.2020 16:16
Ирина Мирошник: "Город к ремонту готов" 9
27.01.2020 09:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:50
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
24.01.2020 12:59
"У нас тут жизнь бурная и яркая" 4
14.01.2020 14:02
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
29.01.2020 15:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»