Молодежный совет поможет депутатам Петросовета бороться с вандалами в Петрозаводске

В столице Карелии прошла первая сессия Молодежного совета третьего созыва при Петрозаводском городском совете.

В минувшую среду в администрации Петрозаводска состоялось первое заседание Молодежного совета третьего созыва при Петросовете. Члены совета, 14 человек от 14 до 30 лет, получили удостоверения и избрали председателя, его заместителей и секретариат.

По словам спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, вручавшего удостоверения молодым коллегам, Молодежный совет - это помощник депутатского корпуса, тот самый социальный лифт, который позволит молодежи погрузиться в общественную, депутатскую работу и вполне возможно в дальнейшем участвовать в выборах депутатов Петросовета и других уровней власти.

"Молодежный совет – это поддержка горсовета в тех начинаниях, которые идут от молодежи. Именно молодежь лучше знает и проблематику, и инициативы, которые возникают в молодежной среде и могли бы воплощаться в жизнь на территории Петрозаводского городского округа", - отметил Геннадий Боднарчук.

Члены Молодежного совета уже получили первое задание от депутатов Петросовета. Народные избранники ждут от помощи от депутатов молодежного совета при подготовке города к празднованию 100-летию республики, в работе с волонтерами и в решении проблем с вандализмом.

"Есть факты, когда создаваемые, строящиеся, благоустраиваемые общественные территории подвергаются нападкам несознательных граждан. Как правило, это люди из молодежной среды. Надеюсь, молодые депутаты, общаясь со своими сверстниками, школьниками, студентами, попытаются объяснить, что, то, что мы делаем в городе, необходимо сохранить. Поэтому мы ждем помощи в борьбе с вандализмом", - сказал спикер Петросовета.

Избранная на сессии председатель Молодежного совета при Петрозаводском городском совете Анастасия Шабарина поблагодарила своих коллег за поддержку. Анастасия - студентка карельского филиала РАНХиГС, изучающая государственное и муниципальное управление. Она надеется, что вместе с представителями Петросовета молодые депутаты смогут взаимодействовать, строить и реализовывать планы, где будут обозначены основные направления работы с молодежью, включая поддержку ее инициатив.