Молодого жителя Петрозаводска, который все время воровал мясо в магазине, поймали с поличным

Росгвардейцы задержали петрозаводчанина, который несколько дней выносил продукты из магазина, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии днем 11 марта была направлена в один из городских гипермаркетов, откуда поступил сигнал тревоги.

Выяснилось, что 33-летний житель города пытался пронести мимо кассы около 10 килограммов мяса на сумму около шести тысяч рублей.

Также от работников магазина поступила информация о том, что подозреваемый был замечен за аналогичными деяниями 9 и 10 марта. Тогда он тоже отдал предпочтение мясу, а также ягодам - сумма ущерба превысила восемь тысяч рублей.

Злоумышленник выносил похищенное в рюкзаке. На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции.