Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Снегопад надвигается на Карелию 14
12.03.2021 13:27
В России хотят ограничить детские пособия подозрительно бедным семьям 3
12.03.2021 20:40
Четыре автомобиля столкнулись у одного дома в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
12.03.2021 14:54
В честь "Крымской весны" площадь Кирова в Петрозаводске временно превратят в торговую 47
12.03.2021 12:27
Памятник архитектуры XIX века в Петрозаводске продают через сайт бесплатных объявлений 5
12.03.2021 15:40
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук надеется доказать, что не виновен 14
12.03.2021 17:04
В Москве из банковских ячеек исчезло денег и украшений почти на полмиллиарда
12.03.2021 19:10

Молодого жителя Петрозаводска, который все время воровал мясо в магазине, поймали с поличным

Новости. Происшествия
09:30, 13 Марта 2021
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Росгвардейцы задержали петрозаводчанина, который несколько дней выносил продукты из магазина, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии днем 11 марта была направлена в один из городских гипермаркетов, откуда поступил сигнал тревоги.

Выяснилось, что 33-летний житель города пытался пронести мимо кассы около 10 килограммов мяса на сумму около шести тысяч рублей.

Также от работников магазина поступила информация о том, что подозреваемый был замечен за аналогичными деяниями 9 и 10 марта. Тогда он тоже отдал предпочтение мясу, а также ягодам - сумма ущерба превысила восемь тысяч рублей.

Злоумышленник выносил похищенное в рюкзаке. На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-13 10:44:20
Где перестройка и гласность? Фамилию этого милого человека в студию. Везде врете. И на внешнее потребление ("Катюшу" и гимн запретили петь на Играх), и на внутреннее (западные права человека).
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище

Аналитика

12.03.2021 16:45
Обществоведение
"Убежден в своей невиновности и буду защищать ее в суде" 4
Верховный суд Карелии оставил председателя Петросовета Геннадия Боднарчука под стражей до середины апреля, но обвиняемый в получении взятки надеется доказать, что не виновен.
Когда вепсский лес шумит и не слышит 9
12.03.2021 15:50
Дети-сироты остаются бездомными
12.03.2021 14:20
Кто на самом деле ответственен за очистные в Шелтозеро 2
12.03.2021 12:55
Форель "в законе" 13
10.03.2021 12:25
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2021 11:05
Без политики
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
В Прионежском и других районах республики вновь появились граждане, предлагающие заменить счетчики электроэнергии за огромные, особенно для пенсионеров, деньги.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
09.03.2021 12:26
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»