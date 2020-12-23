Молодой карманник в Карелии позарился на телефон уснувшего на лестнице ровесника

Житель Пудожского района, уснувший на лестнице после банкета в общежитии, недосчитался мобильного телефона, заявили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района обратился 21-летний житель Ленинградской области. Молодой человек рассказал, что навещал друга и после злоупотребления спиртным заснул на лестничной клетке общежития. Утром он обнаружил, что его мобильный телефон пропал. Ущерб превысил 12,5 тыс. рублей.

Оперативники установили обстоятельства кражи и 23-летнего подозреваемого. Пудожанин возвращался из гостей и увидел спящего незнакомца. Он проверил его карманы, забрал телефон. После этого сбыл его на улице за 700 рублей.

Молодой человек признал вину, пояснил, что незаконно вырученные деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.