Молодой рецидивист украл 9 банок тушенки из поселкового магазина в Карелии

Добычей 19-летнего жителя Кондопоги стал также набор конфет, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района с заявлением о краже обратился представитель одного из магазинов посёлка Янишполе. Он сообщил, что неизвестный украл в магазине набор конфет и девять банок тушёнки на общую сумму четыре с половиной тысячи рублей.

Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в зале. Благодаря этому сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 19-летний ранее судимый житель Кондопоги. Он дал признательные показания.

Задержанный молодой человек дал признательные показания и рассказал, что был в Янишполе проездом. В магазине он спрятал товары под куртку и, минуя кассу, покинул торговую точку. Украденное в дальнейшем он продал.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело, дознание продолжается.