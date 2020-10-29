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Молодой рецидивист украл ящик с пожертвованиями из парикмахерской Петрозаводска

Новости. Криминал
15:14, 30 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Петрозаводчанин вскрыл ящик и потратил все деньги, которые собирали для больного ребенка, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работников одной из парикмахерских города. Вечером в салон зашел молодой человек, схватил ящик для пожертвований, установленный на стойке, и скрылся. Администратор пыталась воспрепятствовать хищению, но злоумышленник убежал с похищенным.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого – ранее судимого 22-летнего петрозаводчанина. По его словам, он вскрыл ящик и найденные внутри деньги – около 300 рублей - потратил на собственные нужды.

Ущерб молодой человек обязался возместить. Возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".

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Комментарии

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кир
2020-10-30 16:37:15
Такой молодой, а уже рецидивист. Нам есть, чем гордиться. Оборин, Литвин и Спектор - это ваши кадры. На мостик стоять. Зачем ваши предки убили царскую семью? Потом поплатились. А вы беснуетесь. За всё надо платить
Off
2020-10-30 16:47:01
кир, это с поллитра так колбасит ? )))
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