Молодой рецидивист украл ящик с пожертвованиями из парикмахерской Петрозаводска

Петрозаводчанин вскрыл ящик и потратил все деньги, которые собирали для больного ребенка, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работников одной из парикмахерских города. Вечером в салон зашел молодой человек, схватил ящик для пожертвований, установленный на стойке, и скрылся. Администратор пыталась воспрепятствовать хищению, но злоумышленник убежал с похищенным.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого – ранее судимого 22-летнего петрозаводчанина. По его словам, он вскрыл ящик и найденные внутри деньги – около 300 рублей - потратил на собственные нужды.

Ущерб молодой человек обязался возместить. Возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".