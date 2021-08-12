Молодой рецидивист в Петрозаводске сдал чужой автоприцеп в металлолом

За кражу прицепа 29-летнему ранее судимому мужчине грозит новый срок лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего ранее судимого жителя карельской столицы. По версии полиции, он причастен к краже имущества, принадлежащего местному жителю.

Потерпевший обратился в отдел полиции Петрозаводска и сообщил, что на минувшей неделе обнаружил, что похищен его автоприцеп, который он оставил возле одного из боксов на территории городского гаражно-строительного кооператива. Предположений о том, кто мог украсть прицеп, у мужчины не имелось. Причинённый ему материальный ущерб был оценён в 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного-розыска установили личность подозреваемого. Он признался, что посчитал чужой прицеп бесхозным, и сдал его в пункт приёма металлолома, деньги потратил на личные нужды.

Фигурант уголовного дела обязался возместить ущерб. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.