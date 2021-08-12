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Молодой рецидивист в Петрозаводске сдал чужой автоприцеп в металлолом

Новости. Происшествия
10:55, 17 Августа 2021
фото: © shutterstock.com

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За кражу прицепа 29-летнему ранее судимому мужчине грозит новый срок лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего ранее судимого жителя карельской столицы. По версии полиции, он причастен к краже имущества, принадлежащего местному жителю.

Потерпевший обратился в отдел полиции Петрозаводска и сообщил, что на минувшей неделе обнаружил, что похищен его автоприцеп, который он оставил возле одного из боксов на территории городского гаражно-строительного кооператива. Предположений о том, кто мог украсть прицеп, у мужчины не имелось. Причинённый ему материальный ущерб был оценён в 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного-розыска установили личность подозреваемого. Он признался, что посчитал чужой прицеп бесхозным, и сдал его в пункт приёма металлолома, деньги потратил на личные нужды.

Фигурант уголовного дела обязался возместить ущерб. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-08-17 11:44:33
Ну шо поделать? "Все вокруг народное, все вокруг мое" давно сдано в лом, осталось только "священная частная собственность" и "санитары леса", страдающие по утрам "горящими трубами".
Не доставать же СССР из гроба из-за парочки судимых алкашей?
Гость
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