Молодой водитель грузовика попал в ДТП на трассе в Карелии

В Пудожском районе грузовик упал в кювет, пострадал водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 10 ноября, в 16.40 в Пудоском районе, на 491 км федеральной автодороги «Вологда-Медвежьегорск» водитель грузовика ISUZU не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате ДТП водитель, 27-летний мужчина, получил травмы.

Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость движения в соответствии с погодными и дорожными условиями.

Берегите себя и своих близких, соблюдайте правила дорожного движения.