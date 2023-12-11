Молодой водитель Петрозаводска за езду без прав и с девятью штрафами за превышение скорости ожидает решения суда

Водителя задержали, автомобиль отправили на штрафстояку.
В понедельник вечером на Лесном проспекте в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления автомобилем 20 — летнего водителя.
Молодой человек сел за руль отечесвенного авто бе прав. К тому же автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, у водителя отсутствовал полис ОСАГО.
Как потом выяснилось, у водителя было 10 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения, 9 из них — за превышение скорости.
В отношении нарушителя были составлены административные материалы, его автомобиль перевезли на штрафстоянку.
Судьбу нарушителя решит суд. Его решения молодой человек ожидает в спецпомещении для задержанных, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
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