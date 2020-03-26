Молодой водитель "семерки" в Карелии, совершивший смертельное ДТП в пьяном угаре, может лишиться свободы на 7 лет

В Прионежском районе будут судить мужчину, который в 2018 году в состоянии алкогольного опьянения сел за руль "семерки" и задавил пожилого водителя, ремонтировавшего на обочине грузовик, сообщил в Следкоме Карелии.

Напомним, 31 мая 2018 года в 18.00 в Прионежском районе на 449 км автодороги "Кола" 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21074", находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный на обочине ЗИЛ, который в этот момент ремонтировал водитель. В результате происшествия травмы получил сам водитель "семерки" и водитель грузовика, мужчина 57 лет. Оба были госпитализированы. Позже водитель грузовика скончался.

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 264 УК РФ и ст. 264.1 УК РФ.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.