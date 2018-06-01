ВИДЕО: "Легковушка" налетела на грузовик, который водитель ремонтировал на дороге, – двое пострадали

Страшная авария с пострадавшими произошла в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе на 449 км автодороги "Кола" 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21074" не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный на обочине ЗИЛ, который в этот момент ремонтировал водитель.

В результате происшествия травмы получил сам водитель "семерки", и водитель грузовика, мужчина 57 лет.

Оба пострадавших госпитализированы.