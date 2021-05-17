Молодой водитель улетела в кювет на трассе в Карелии и получила травмы

Двадцатилетняя водитель не справилась с управлением на трассе Вологда – Медвежьегорск в Медвежьегорском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник, 17 мая, в 09:10 на 612км + 070м федеральной автодороги Вологда 20-летняя девушка-водитель автомобиля Renault Logan не справилась с управлением и совершила съезд в правый по ходу движения кювет. Машина перевернулась, а неопытный водитель получила травмы.

По данным ГИБДД Карелии, с начала года в результате несоответствия скорости движения конкретным дорожным условиям водители совершили 58 ДТП, в которых пострадали 79 человек, 6 человек погибли.

Всего с начала года на дорогах республики произошло 143 дорожные аварии, в которых погибли 20 человек и 196 травмированы.

Ранее в Петрозаводске водитель пошел на таран и спровоцировал ДТП с тремя автомобилями.