В Петрозаводске водитель пошел на таран и спровоцировал ДТП с тремя автомобилями (ВИДЕО)

Жесткое ДТП с участием трех автомобилей произошло на перекрестке на улице Гоголя.

В минувший понедельник, 17 мая, в 19:49 на улице Гоголя, в районе пересечения с улицей Анохина, столкнулись три автомобиля. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, пишут на сайте ДТП ПТЗ.

Пересекающая перекресток по улице Анохина (второстепенная дорога) легковушка «протаранила» двигающийся по улице Гоголя автомобиль, который от удара в правый борт развернуло и отбросило на двигающийся во встречном направлении кроссовер.

Автомобили получили механические повреждения.

Движение по улице Гоголя оказалось заблокировано.

Момент ДТП попал в объектив наружной камеры компьютерной сети «Сампо.ру».

Ранее в Петрозаводске водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими.