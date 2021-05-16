В Петрозаводске водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими

Невнимательный водитель выехал на встречную полосу движения на улице Муезерская и устроил аварию, в которой пострадали три человека.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 16 мая, в 5:56 в районе дома №3 по улице Муезерская водитель автомобиля Renault Logan отвлекся от управления и допустил выезд на встречного полосу движения. Там произошло столкновение с встречным автомобилем Volkswagen Polo.

В результате ДТП пострадали три человека - пассажиры Renault Logan (мужчины 30 и 42 лет), и 53-летняя пассажирка Volkswagen.

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