Молодой водитель устроил ДТП с пострадавшей на перекрестке в Петрозаводске

В аварии на перекрестке Лесного проспекта и Суоярского шоссе пострадала 19-летняя девушка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую пятницу, 30 апреля, в 23:30 на перекрестке Лесного проспекта и Суоярского шоссе 21-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по второстепенной дороге, не предоставив преимущество в движении столкнулся с автомобилем Kia.

В результате ДТП травмы получила 19-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что пенсионер погиб под колесами автомобиля на трассе в Карелии.