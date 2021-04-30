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Молодой водитель устроил ДТП с пострадавшей на перекрестке в Петрозаводске

Новости. Происшествия
11:36, 01 Мая 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии
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В аварии на перекрестке Лесного проспекта и Суоярского шоссе пострадала 19-летняя девушка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую пятницу, 30 апреля, в 23:30 на перекрестке Лесного проспекта и Суоярского шоссе 21-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по второстепенной дороге, не предоставив преимущество в движении столкнулся с автомобилем Kia.

В результате ДТП травмы получила 19-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что пенсионер погиб под колесами автомобиля на трассе в Карелии.

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Комментарии

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