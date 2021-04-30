Пенсионер погиб под колесами автомобиля на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» в Прионежском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую пятницу, 30 апреля, в 22:50 на 437 км федеральной автодороги «Кола» 23-летняя водитель автомобиля «Лада Веста», двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в сторону Мурманска, сбил 68-летнего пешехода. Мужчина шёл по краю проезжай части во встречном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее автомобиль сбил подростка на самокате на пешеходном переходе в Петрозаводске.