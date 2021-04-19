Автомобиль сбил подростка на самокате на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Ребенок попал в больницу после ДТП на перекрестке улиц Ровио и Парфенова, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ДТП произошло сегодня, 19 апреля, в 15.04 на перекрестке улиц Ровио и Парфенова. Водитель автомобиля Nissan Almera сбил ребенка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

Четырнадцатилетний ребенок был отправлен на осмотр в Детскую республиканскую больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

"Госавтоинспекция Петрозаводска призывает родителей ежедневно напоминать детям о правилах безопасности на дороге", - говорится в сообщении ведомства.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее восемнадцатилетний водитель сбил пешехода в городе бумажников в Карелии.