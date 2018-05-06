Молодой житель Карелии позарился на импортный виски, но был пойман с поличным

В Лахденпохском районе сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии раскрыт грабёж.

В минувшую пятницу, 4 мая, в 15:39 сработала тревожная сигнализация в одном из сетевых магазинов Лахденпохьи: посетитель пытался открыто похитить дорогой алкоголь, сообщили в пресс-службе отдела Рогвардии Карелии.

Группа задержания прибыла на место происшествия меньше чем за минуту. Задержан ранее судимый 20-летний гражданин. Изъято две бутылки импортного виски и одна - отечественного коньяка.

В прошлом задержанный имел проблемы с законом также из-за грабежей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.