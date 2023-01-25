Молодой житель Карелии в больнице обокрал сонного пенсионера

Житель Медвежьегорского района Карелии обратился в полицию с заявлением о краже.
В правоохранительные органы Медвежьегорского района поступило заявление от 69-летнего жителя райцентра. С его банковского счета кто-то похитил 22 тысячи рублей.
Как выяснилось, мужчина лечился в одном из медицинских учреждений. В один из дней он заметил пропажу своей банковской карты. Пенсионер обратился за помощью к медперсоналу, а также сделал выписку по счету в банке. Средств на нем не оказалось.
Сотрудники уголовного розыска установили, что карту потерпевшего забрал 24-летний пациент того же лечебного заведения. Во время предварительного расследования он признал свою вину.
Молодой человек рассказал, что банковскую карту вытащил из кармана потерпевшего, когда тот спал. Он направился к банкомату, обналичил деньги, а затем выбросил её.
Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже.
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