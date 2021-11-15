Молодой житель Петрозаводска обокрал склад с электроникой

Петрозаводчан подозревается в краже со взломом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска от индивидуального предпринимателя поступило заявление о краже. Ущерб составил 155 тысяч рублей.

Полицейские выяснили обстоятельства произошедшего. В вечернее время неизвестный проник на территорию склада, взломав входную дверь. Там он похитил различное имущество — радиодетали, печатные платы, антенны и другие электронные компоненты.

Оперативники установили личность подозреваемого — 27-летнего петрозаводчанина. По его словам, он сбыл похищенное имущество. Незаконно полученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.