Молодой житель Петрозаводска ради новой работы обогатил аферистов

В поисках заработка молодой человек перевел неизвестным 10 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 28-летнего горожанина, ставшего жертвой мошенников.

Молодой человек откликнулся на объявление о подработке в качестве водителя и позвонил по указанному там номеру. Ему ответил мужчина, который предложил обсудить все на месте. Соискатель поехал на встречу, а потенциальный работодатель между делом попросил его заехать в магазин купить сигареты и воду, а также пополнить телефон на 10 тысяч рублей.

Петрозаводчанин перевел на чужой телефон деньги. Но в условленном месте его никто, разумеется, не встретил.

По факту мошенничества проводится проверка.