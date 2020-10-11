Молодые люди с пистолетом ограбили сетевой магазин на севере Карелии

Росгвардейцы задержали двух мужчин, угрожавших работникам магазина пневматическим пистолетом.

По сообщению управления Росгвардии Карелии, инцидент произошел в одном из сетевых магазинов Сегежи, где сработала тревожная сигнализация. Работники магазина рассказали прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны, что двое неизвестных мужчин, угрожая пневматическим пистолетом, похитили продовольственные товары и скрылись.

Росгвардейцы обнаружили "налетчиков" в кустах неподалеку от места преступления. Молодые люди были задержаны и переданы полицейским.

Ранее росгвардейцы в Петрозаводске спасли работников и посетителей бара от пьяного дебошира.