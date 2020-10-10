Росгвардейцы в Петрозаводске спасли работников и посетителей бара от пьяного дебошира

Дебошир вел себя так, что сотрудникам бара пришлось нажать кнопку экстренного вызова, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Поздно вечером 8 октября в одном из баров столицы республики была нажата кнопка экстренного вызова наряда вневедомственной охраны.

Прибывшие на место через две минуты после срабатывания сигнала росгвардейцы выяснили, что прибегнуть к помощи правоохранителей бармена вынудил нетрезвый посетитель. Мужчина, придя в заведение за спиртным, приставал к посетителям, ругался нецензурной бранью, мешал работе персонала.

В результате 33-летний правонарушитель был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Территориальное управление Росгвардии напоминает жителям Республики Карелия, что за совершение подобных противоправных действий в общественном месте предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.