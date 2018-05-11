Молодые люди задержаны при попытке грабежа в сувенирной лавке Петрозаводска

По теме
Загрузка...
Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленников, причастных к грабежу в центре Петрозаводска.
Предметом хищения стала коллекционная модель "Нивы" в масштабе 1:24. Она была выставлена в сувенирной лавке на проспекте Ленина. Сувениром заинтересовались трое молодых людей, но хищение довести до конца не удалось. Отряд вневедомственной охраны задержал злоумышленников и передал сотрудникам полиции. Ущерб мог составить 2 тысячи рублей.
По теме
Выбор читателей
06.05.2018, 22:11
07.05.2018, 15:37
04.05.2018, 06:40
07.05.2018, 12:16
06.05.2018, 13:53
Аналитика
10.05.2018 15:55
Политкухня
Андрей Рогалевич собрался в губернаторы.
10.05.2018 12:06
07.05.2018 12:16
03.05.2018 12:24
03.05.2018 11:22
Чтиво
10.05.2018 13:26
Частная жизнь
Вдали от большого города 9 мая – это совсем другой праздник: без чиновников, пафосных речей и показного безумства.
08.05.2018 12:55
08.05.2018 12:32
04.05.2018 10:09
Медиа
Сегодня 10:48
Комментарии