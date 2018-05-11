Молодые люди задержаны при попытке грабежа в сувенирной лавке Петрозаводска

Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленников, причастных к грабежу в центре Петрозаводска.

Предметом хищения стала коллекционная модель "Нивы" в масштабе 1:24. Она была выставлена в сувенирной лавке на проспекте Ленина. Сувениром заинтересовались трое молодых людей, но хищение довести до конца не удалось. Отряд вневедомственной охраны задержал злоумышленников и передал сотрудникам полиции. Ущерб мог составить 2 тысячи рублей.