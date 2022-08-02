Молодые жители Карелии попытались бесплатно вынести из магазина средства личной гигиены

Нескольких нарушителей задержали в минувшее воскресенье в карельских магазинах, сообщили в Росгвардии республики.

Росгвардейцы в воскресенье, 14 августа, несколько раз выезжали по вызовам тревожной сигнализации. Так, дважды нарушители наведывались в один и тот же магазин в Петрозаводске. Добычей молодых людей 22 и 28 лет стали товары личной гигиены и продукты на сумму около тысячи рублей.

В тот же день в Беломорске росгвардейцы прибыли в один из магазинов города — там неизвестный мужчина без оплаты вынес продукты на сумму около 2 тысяч рублей. По камерам видеонаблюдения сотрудники Росгвардии установили приметы нарушителя, а затем и нашли самого 36-летнего местного жителя.

Все любители халявы были переданы полицейским для дальнейшего разбирательства.