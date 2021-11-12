Молодые жители Карелии, пытаясь добраться домой, угнали три автомобиля

Непростой путь жителей Муезерского района закончился в конечном итоге в суде, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 24-летнего мужчины, обвиненному в угоне.

В сентябре 2021 года после пьянки в Костомукше двое знакомых, пытаясь добраться до поселка Волома Муезерского района, попытались угнать автомобиль со стоянки многоквартирного дома, но не смогли его завести. Тогда они проникли в другую машину, хозяин которой оставил ключи в салоне, и выехали за город. Там машина заглохла, и приятели угнали еще один автомобиль.

Виновные были установлены благодаря записям камер видеонаблюдения.

Суд, с учетом рецидива у виновного, приговорил его к реальному лишению свободы сроком на 4 года 2 месяца в колонии строгого режима. Молодой человек был взят под стражу в зале суда.

Уголовное дело в отношении соучастника рассматривается отдельно.