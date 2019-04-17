Молодым семьям в Петрозаводске необходимо поскорее подать документы на получение жилья

Завершается срок подачи заявлений от молодых семей, имеющих право на получение жилья, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Петрозаводчанам, являющимся участниками ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг", в срок до 1 июня необходимо передать в администрацию города заявления о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений в 2020 году.

Согласно положениям государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" заявления подаются в произвольной форме.

В бумажном виде они принимаются по адресу: пр. Ленина,2, кабинет 330, также возможно предоставление заявлений в электронном виде: ugkh@petrozavodsk-mo.ru.