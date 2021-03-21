Монахи в Карелии зимой вырастили ананасы в монастыре

На заснеженном Валааме, среди сугробов, льдов и пронизывающих ветров вот уже несколько лет в монастырских теплицах растут желтые гости из жаркой Колумбии — сладкие ананасы.

Как сообщается на сайте Валаамского монастыря, шесть лет назад на Рождество Христово братию угощали этими радующими глаз экзотическими фруктами: пару из них решили попробовать посадить в теплицах, они прижились, созрели, и впоследствии начали бурно размножаться.

Так, 19 марта был собран новый урожай ананасов.

"На данный момент в теплицах растут 32 ананаса, — рассказывает отец Иларион. — На сегодняшний день свободное место в теплицах не позволяет посадить более 40 ананасов. Созревшими ананасами обычно угощают игумена, а он в свою очередь, может их кому-то подарить. Например, однажды он отвез наш ананас вместе с другими фруктами в детский хоспис".

Сейчас, по словам Илариона, в теплицах монастыря растет еще авокадо, которое монахи "усыновили" из жалости, чтобы он не погиб у брата на ферме. Был еще финик, который мы недавно отдали заинтересовавшемуся им человеку.