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Монахи в Карелии зимой вырастили ананасы в монастыре

Новости. Общество
10:29, 22 Марта 2021
фото: © сайт Валаамского монастыря
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На заснеженном Валааме, среди сугробов, льдов и пронизывающих ветров вот уже несколько лет в монастырских теплицах растут желтые гости из жаркой Колумбии — сладкие ананасы.

Как сообщается на сайте Валаамского монастыря, шесть лет назад на Рождество Христово братию угощали этими радующими глаз экзотическими фруктами: пару из них решили попробовать посадить в теплицах, они прижились, созрели, и впоследствии начали бурно размножаться.

Так, 19 марта был собран новый урожай ананасов.

"На данный момент в теплицах растут 32 ананаса, — рассказывает отец Иларион. — На сегодняшний день свободное место в теплицах не позволяет посадить более 40 ананасов. Созревшими ананасами обычно угощают игумена, а он в свою очередь, может их кому-то подарить. Например, однажды он отвез наш ананас вместе с другими фруктами в детский хоспис".

Сейчас, по словам Илариона, в теплицах монастыря растет еще авокадо, которое монахи "усыновили" из жалости, чтобы он не погиб у брата на ферме. Был еще финик, который мы недавно отдали заинтересовавшемуся им человеку.

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Комментарии

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Шустрый
2021-03-22 11:46:44
Молодцы, разбавляют свою обеспеченную жизнь развлечениями,нам не до этого, курицу бы купить,пока она не стала стоить как автомобиль!?! В каждый день цены делят вверх....
Беня
2021-03-22 11:19:54
Присоединяюсь к предыдущим ораторам.
Во-первых, "ешь ананасы, рябчиков жуй" - это нефига не аскетизм. Гречка и проще и дешевле. Я сам гречку жру и счастлив:)
Во-вторых, Господь не планировать иметь все эти бананасы на севере, поэтому на севере растет репа с картошкой. А вот у братии бананасы есть, потому шо мало ли шо там Господь напланировал. Человек звучит гордо :) И поливая ананасья братия поёт на гласы, не на музыку Александрова, а на гласы по октоиху "Марш авиаторов"
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор,
Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца — пламенный мотор.
:) :) :)
нетюлень
2021-03-22 11:15:34
Молодцы. И - электричество, это ещё не всё. Хорошие руки, понимающие головы решают.
театральный критик
2021-03-22 10:35:23
Электричество халявное, могут себе позволить.
David .
2021-03-22 10:34:46
Зачем????? По энергозатратам на отопление теплиц, можно было тонны самолетом из Кост-Рики привезти!
кир
2021-03-22 11:35:40
Davidка, во всех науках знал он толк.© Кот сказал, что ты бездельник.
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