Монахи Валаамского монастыря в Карелии просят лекарства от боли, витамины и мази

Монастырская аптека просит о помощи, особенно для пожилых монахов.
На сайте Валаамского монастыря опубликовано обращение с просьбой о помощи монахам.
«Дорогие братья и сестры, сердечно благодарим вас за все предыдущие пожертвования в нашу монастырскую аптеку. Особенную помощь своими пожертвованиями вы оказываете нашим пожилым монахам. Просим всех желающих о посильной помощи. Не перестаем благодарить Бога и молиться за всех наших благолюбивых жертвователей», - написано в сообщении монастыря.
1. Детралекс.
2. Кеторол экспресс
3. Амоксиклав 875 +125
4. Энтерофурил
5. Конкор 5 и 10 мг.
6. Аллопуринол 100, 300 мг
7. Мелатонин
8. Гептрал табл.
9. Осельтамивир
10. Офломил лак
11. Аджисепт
12. Гексорал, тантум спрей, табл.
13. Вопросам
14. Капсикам
15. Диклофенак гель 5%!!
16. АСС лонг 600 мг.
17. Бромгексин
18. Амброксол раствор для ингаляций
19. Милдронат
20. Витамины любые в таблетках и драже.
Монахи просят не забывать присылать вместе с лекарствами или интернет-пожертвованиями имена православных христиан для поминовений.
Посылки можно высылать по адресу: 186756, Республика Карелия, Сортавальский район, о. Валаам, монастырь (с пометкой «иеромонаху Симеону для аптеки»).
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