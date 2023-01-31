Монахи Валаамского монастыря в Карелии просят лекарства от боли, витамины и мази

Монастырская аптека просит о помощи, особенно для пожилых монахов.

На сайте Валаамского монастыря опубликовано обращение с просьбой о помощи монахам.

«Дорогие братья и сестры, сердечно благодарим вас за все предыдущие пожертвования в нашу монастырскую аптеку. Особенную помощь своими пожертвованиями вы оказываете нашим пожилым монахам. Просим всех желающих о посильной помощи. Не перестаем благодарить Бога и молиться за всех наших благолюбивых жертвователей», - написано в сообщении монастыря.

1. Детралекс.

2. Кеторол экспресс

3. Амоксиклав 875 +125

4. Энтерофурил

5. Конкор 5 и 10 мг.

6. Аллопуринол 100, 300 мг

7. Мелатонин

8. Гептрал табл.

9. Осельтамивир

10. Офломил лак

11. Аджисепт

12. Гексорал, тантум спрей, табл.

13. Вопросам

14. Капсикам

15. Диклофенак гель 5%!!

16. АСС лонг 600 мг.

17. Бромгексин

18. Амброксол раствор для ингаляций

19. Милдронат

20. Витамины любые в таблетках и драже.

Монахи просят не забывать присылать вместе с лекарствами или интернет-пожертвованиями имена православных христиан для поминовений.

Посылки можно высылать по адресу: 186756, Республика Карелия, Сортавальский район, о. Валаам, монастырь (с пометкой «иеромонаху Симеону для аптеки»).