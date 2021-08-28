Моногорода Segezha Group получат федеральное конкурсное финансирование

Подготовленные при участии Segezha Group заявки «Семейный парк «Сегежа» (Республика Карелия) и «Галич — город у синего озера» (Костромская область) победили на Пятом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Всего было рассмотрено 307 конкурсных заявок из 73 субъектов Российской Федерации. Все заявки прошли техническую проверку и были оценены экспертным жюри, состоящим из специалистов по архитектуре и градостроительству, историко-культурному наследию, социологии, экономике. После этого проекты получили итоговую квалификационную оценку от Межведомственной рабочей группы. Важным условием при определении победителей конкурса являлось сохранение объектов природного и культурно-исторического наследия. Эксперты учитывали качество архитектурных и планировочных решений, востребованность проектов, сочетание их с другими объектами и степень их разнообразия, а также прогнозируемые экономические и социальные эффекты.

Финальный список победителей определила уже Федеральная комиссия конкурса, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин. Именно она отобрала и утвердила 160 финалистов-победителей из 65 субъектов. В рамках одной категории проекты-победители получают равное финансирование. Размер выделенных средств на каждый проект составит от 50 до 80 млн рублей.

Директор по связям с общественностью Segezha Group Кермен Манджиева подчеркивает: «При поддержке федеральных властей, при участии активной общественности, объединив усилия, в ближайшее время мы сможем сделать города присутствия Segezha Group - Сегежу и Галич - более комфортными для проживания и работы. Предстоит серьезная и очень интересная работа по реализации проектов. Вместе мы развиваем города на благо жителей. Наша политика в области благотворительности вписывается в общую стратегию компании в сфере ESG — экологической и социальной ответственности, а также корпоративного управления. Мы распределяем наши проекты по пяти главным направлениям — развитие городской инфраструктуры, образование, медицина, спорт и экология. Все они входят в число целей устойчивого развития ООН, что имеет для нас особое значение как для членов Глобального договора ООН».