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Морозная погода сохранится в Карелии 11 января

Новости. Погода
17:00, 10 Января 2021
фото: Столица на Онего
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О погоде в понедельник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 11 января будет облачно с прояснениями. Днем пройдет слабый снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, утром и днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит -22, -24°С, днем -13, -15°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный.

Ночью похолодает до -21, -26°С, местами по центральным и восточным районам температура опустится до -32°С, на юго-западе местами -13, -18°С, днем ожидается -13, -18°С, местами до -24°С.

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