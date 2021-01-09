Морозная погода сохранится в Карелии 11 января

О погоде в понедельник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 11 января будет облачно с прояснениями. Днем пройдет слабый снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, утром и днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит -22, -24°С, днем -13, -15°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный.

Ночью похолодает до -21, -26°С, местами по центральным и восточным районам температура опустится до -32°С, на юго-западе местами -13, -18°С, днем ожидается -13, -18°С, местами до -24°С.