Морозы в Карелии оставили без воды жителей Пудожа

Стужа вывела из строя центральный водопровод в Пудоже, сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

Как на сообщает на своей странице в соцсетях Виктор Россыпнов, на настоящий момент в Пудоже остаются не подключенными к центральному водоснабжению 12 домов (125 квартир): ул. Пионерская, дома 4, 10, 67, 69, ул. Машакова, дома 57, 58а, 62а, ул. Горького, д. 54, ул. Полевая 2 кв., дома 17, 27, ул. Ленина, дома 61, 65.

Всего в городе 370 домов подключены к централизованному водоснабжению. После аварии, произошедшей 19 февраля и устраненной в ночь на 20 февраля, удалось восстановить подачу воды ко всем домам.

Однако в указанных деревянных домах замерзли входы и внутридомовые сети, как правило, проходящие в технических подпольях и на холодных чердаках. Эти дома находятся на обслуживании управляющей компании «Флагман» (директор Терехов А.Н.).

Сегодня, по сообщению администрации района, выполнялись работы по отогреву дома №17 по ул. Полевая 2 кв., в доме № 27 проводится замена металлических труб на пластиковые. Завтра к восстановительным работам подключаться специалисты ГУП "КарелКоммунЭнерго".

Подвоз воды обеспечивается МУП "Ресурс", информацию о времени подвоза воды к дому можно получить в ЕДДС +7(81452)52700