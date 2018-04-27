Мошенник из Карелии "продал" двигатель от авто жителю Пермского края и попал под суд

Кудымкарский городской суд Пермского края приговорил 28-летнего жителя Петрозаводска за мошенничество к штрафу в 50 тысяч рублей.

Как установили полицейские, осенью 2016 года молодой человек разместил в Интернете информацию о продаже двигателя для автомобиля стоимостью 42 тыс. рублей. Ему позвонил 31-летний житель Кудымкара, который заинтересовался объявлением.

После телефонных переговоров и электронной переписки петрозаводчанин направил потенциальному покупателю бланк договора купли-продажи с заранее разработанными им реквизитами несуществующей организации.

"Злоумышленник, представляясь менеджером торговой фирмы, убедил мужчину в том, что согласно условиям договора необходимо сразу перевести всю сумму на указанный счет банковской карты. Также лжепродавец пояснил, что после того как деньги поступят на счет, товар будет отправлен через транспортную компанию", - рассказали в МВД по Пермскому краю.

Покупатель выполнил все условия, однако двигатель так и не получил. Житель Кудымкара, поняв, что стал жертвой мошенничества, сразу же обратился за помощью в полицию.

Позже местонахождение злоумышленника было остановлено, его задержали. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.