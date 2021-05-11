Мошенник, обманувший автолюбителей Петрозаводска, отправился в колонию

Петрозаводский городской суд назначил наказание мужчине за мошенничество, сообщается на сайте судебной инстанции.

Петрозаводский городской суд 30 апреля осудил мужчину за совершение девяти преступлений по статье «Мошенничество в крупном размере, совершенное с причинением значительного ущерба».

В период с октября 2016 года по март 2018 года обманщик получил от потерпевших свыше 900 тысяч рублей на приобретение автомобилей на аукционе в Москве по заниженной стоимости, а также за осуществление кузовного ремонта автомобилей без заключения официального договора. Свои обязательства перед потерпевшими мошенник не исполнил, деньгами распорядился по своему усмотрению.

В результате суд назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.