Мошенник обматерил жителя Карелии, не сумевшего взять кредит на миллион рублей

Перед этим житель Лахденпохьи успел перевести неизвестным более одного миллиона ста тысяч рублей, съездив ради получения кредита в другой регион, сообщили в МВД Карелии.

Житель Лахденпохьи обратился в местную полицию с заявлением о мошенничестве.

Выяснилось, что 51-летнему мужчине позвонил якобы работник банка, сообщив о том, что неизвестные пытаются получить доступ к счетам клиента. Чтобы спасти деньги, житель Лахденпохьи последовал советам незнакомца и быстро перевел все средства с карт — 350 тысяч рублей — на неизвестный счет. На следующий день собеседник позвонил вновь, уговорив мужчину поехать в Санкт-Петербург и взять кредит на сумму 779 тысяч рублей. Деньги вновь оказались на неизвестном счету.

Через некоторое время незнакомец вновь позвонил жителю Карелии и настоял на оформлении еще одного кредита на миллион рублей. Мужчина обратился в отделение банка, но ему было отказано в получении займа. Когда житель Приладожья сказал об этом телефонному собеседнику, то в ответ услышал брань. Такой поворот смутил заявителя, он прекратил общение и пошел в полицию.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.