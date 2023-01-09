Мошенники испортили праздник мечтавшему о двигателе жителю Петрозаводска

Петрозаводчанин под Новый год лишился более 100 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о мошенничестве от 37-летнего местного жителя.

Как объяснил мужчина, он разместил в соцсети объявление о покупке двигателя для автомобиля. Ему порекомендовали продавца — тот предоставил видеозапись, убедив петрозаводчанина, что нужный двигатель у него имеется.

Решив купить товар, житель Карелии перевел продавцу без малого 100 тысяч рублей. Тот сообщил, что передал покупку в службу курьерской доставки и предоставил квитанцию. Двигатель должны были доставить 31 декабря, но курьер связался с покупателем 1 января, попросив оплатить доставку. Петрозаводчанин перевел на неизвестный счет еще 16 тысяч рублей, после чего и продавец, и курьер перестали выходить на связь.

Лишь после этого мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. В настоящий момент проводится проверка.