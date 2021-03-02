Мошенники научились выманивать деньги под видом выплат с "Госуслуг"

Мошенники придумали новую схему получения сведений о банковских картах россиян – с помощью писем, якобы рассылаемых сайтом "Госуслуги".

Как сообщает РИА Новости, корреспонденту издания пришло электронное письмо, напоминающее сообщение с сайта "Госуслуги" - злоумышленники предлагали ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных соцвыплат.

В послании были типичные для портала "Госуслуги" элементы: логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В самом e-mail говорилось, что адресату положены социальные компенсации. Для их оформления предлагалось перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л. В., а для идентификации — указать СНИЛС.

На то, что письмо мошенническое, указывал адрес отправителя — info@mybusinessplan.ru.

После перехода по ссылке открывается окно, в котором пользователю предлагают указать номер своей банковской карты для перевода денег.

Что об этом говорят эксперты по информационной безопасности, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".