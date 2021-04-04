Мошенники обманным путем заставляют платить петрозаводчан за замену счетчиков

Совсем недавно жительница Петрозаводска отдала за замену прибора учета электроэнергии 9 тысяч рублей.

Ее обманули мошенники – сотрудники некой компании "Карельский ИнфоЦентр" представились работниками Энергокомфорта, прошли в дом и сообщили петрозаводчанке, что счетчик срочно нужно менять, иначе начисления за электроэнергию будут производиться по нормативу или квартиру и вовсе отключат от электричества.

За последнее время мошенники побывали в нескольких районах города: наб. Варкауса, пр. Октябрьский, пр. Первомайский. ООО "Энергокомфорт. Карелия" предупреждает петрозаводчан: будьте бдительны. ООО "Энергокомфорт. Карелия" высылает все уведомления исключительно официальными письмами, а не в виде листовок.

К уведомлениям-листовкам стоит относиться настороженно: в почтовых ящиках петрозаводчане нередко находят рекламные объявления, которые имитируют извещения о необходимости поверки. Чаще всего это относится к приборам учета холодного водоснабжения, в рекламе упоминается городской водоканал.

Жителям Петрозаводска нужно помнить, что сотрудники АО "ПКС-Водоканала" не ходят по домам, и если к вам в дом или квартиру приходит человек, который представляется сотрудником водоканала, уговаривает вас поставить фильтры для воды, новый счетчик – это мошенники!

К сожалению, жертвами мошенников становятся не только доверчивые бабушки и дедушки, но и молодые люди. Недавно служба безопасности ООО "Энергокмофорт. Карелия" обратилась в полицию – лжесотрудники Энергокомфорта обманули пятерых петрозаводчан. А сколько еще тех, кто не стал обращаться в полицию?

Предупредите своих пожилых родственников о мошенниках и не попадайтесь на их уловки сами. Узнать, подошел ли срок поверки и замены счетчика, можно на официальных сайтах pks-vodokanal.ru и energokomfort-karelia.ru (раздел "Задать вопрос" или в личном кабинете клиента).