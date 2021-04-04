Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян 1
04.04.2021 20:40
Власти Петрозаводска призывают жаловаться на паркующихся на газонах автомобилистов 14
Сегодня 06:40
Жители Петрозаводска увидели опасность на детской площадке вблизи Онего (ФОТО) 2
04.04.2021 16:29
"В Карелии к ковиду уже привыкли" 2
04.04.2021 13:41
Сильный порывистый ветер движется в Карелию
04.04.2021 16:19
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 3
Сегодня 08:15
Наркотики обнаружены у одного из участников массовой аварии под Петрозаводском 2
04.04.2021 12:05
Финская журналистка сообщила, что ее поразило в русских 8
04.04.2021 19:40

Мошенники обманным путем заставляют платить петрозаводчан за замену счетчиков

Новости. Общество
10:20, 05 Апреля 2021
фото: © "ПКС-Водоканал"
Загрузка...

Совсем недавно жительница Петрозаводска отдала за замену прибора учета электроэнергии 9 тысяч рублей.

Ее обманули мошенники – сотрудники некой компании "Карельский ИнфоЦентр" представились работниками Энергокомфорта, прошли в дом и сообщили петрозаводчанке, что счетчик срочно нужно менять, иначе начисления за электроэнергию будут производиться по нормативу или квартиру и вовсе отключат от электричества.

За последнее время мошенники побывали в нескольких районах города: наб. Варкауса, пр. Октябрьский, пр. Первомайский. ООО "Энергокомфорт. Карелия" предупреждает петрозаводчан: будьте бдительны. ООО "Энергокомфорт. Карелия" высылает все уведомления исключительно официальными письмами, а не в виде листовок.

К уведомлениям-листовкам стоит относиться настороженно: в почтовых ящиках петрозаводчане нередко находят рекламные объявления, которые имитируют извещения о необходимости поверки. Чаще всего это относится к приборам учета холодного водоснабжения, в рекламе упоминается городской водоканал.

Жителям Петрозаводска нужно помнить, что сотрудники АО "ПКС-Водоканала" не ходят по домам, и если к вам в дом или квартиру приходит человек, который представляется сотрудником водоканала, уговаривает вас поставить фильтры для воды, новый счетчик – это мошенники!

К сожалению, жертвами мошенников становятся не только доверчивые бабушки и дедушки, но и молодые люди. Недавно служба безопасности ООО "Энергокмофорт. Карелия" обратилась в полицию – лжесотрудники Энергокомфорта обманули пятерых петрозаводчан. А сколько еще тех, кто не стал обращаться в полицию?

Предупредите своих пожилых родственников о мошенниках и не попадайтесь на их уловки сами. Узнать, подошел ли срок поверки и замены счетчика, можно на официальных сайтах pks-vodokanal.ru и energokomfort-karelia.ru (раздел "Задать вопрос" или в  личном кабинете клиента).

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-04-05 10:25:25
Были убиты на пороге квартиры. Только такой сценарий они понимают. А менты найти не могут? Не в лесу живем.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач

Аналитика

Сегодня 10:00
Политкухня
10 тысяч не дожили
Число жителей Карелии, которые могли получить статус "детей войны", сократилось почти на 10 тысяч, пока "Единая Россия" блокировала законопроект КПРФ.
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 3
Сегодня 08:15
Дом для "батончиков"
02.04.2021 16:28
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 7
02.04.2021 16:08
"Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!" 4
01.04.2021 12:00
Вся аналитика

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 8
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 11
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»