Мошенники обманули жителя Петрозаводска, мечтавшего купить лодочный мотор

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска проводят проверку по заявлению 44-летнего жителя города о мошенничестве.

Как рассказал мужчина, он оформил заказ и полностью оплатил стоимость лодочного мотора на сайте магазина. Как ему объяснил менеджер, общавшийся с покупателем по телефону, мотор будет передан в транспортную компанию только после полной оплаты. Также после оплаты мужчине пообещали предоставить номер для отслеживания товара.

Петрозаводчанин перевел более 40 тысяч рублей — стоимость мотора — по указанным реквизитам. Однако после этого с ним никто связываться не стал. Лодочный мотор петрозаводчанин так и не увидел.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.