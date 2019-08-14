Мошенники обманули жительницу Карелии, взломав страницу ее родственницы в соцсети

Женщину лишили более 9 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района обратилась местная жительница, которая сообщила об обманном хищении денег. В популярной соцсети с ней на связь вышла родственница. Во всяком случае, именно так подумала заявительница.

Непринужденно общаясь, та в переписке пояснила, что у известного российского банка стартовала интересная акция – ко дню рождения клиентам дарят бонус в 5 тысяч рублей. Жительница севера Карелии в ответ выразила сожаление, что не может получить подарок. Дело в том, что дата ее рождения приходилась на давно прошедший период. Но "родственница" тут же написала, что это не беда – деньги все равно можно получить, если зарегистрироваться в акции. Для этого нужны были данные банковской карты.

Женщина выслала в сообщении все данные о карте и лишилась более 9 тысяч рублей.



Позднее выяснилось, что аккаунт настоящей подруги по переписке был взломан. Полицейские проводят проверку по данному факту.