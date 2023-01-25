Мошенники оформили микрозайм на 20-летнюю жительницу Петрозаводска и исчезли с деньгами

Полиция Карелии проводит проверку по заявлению о мошенничестве молодой петрозаводчанки.

В полицию Петрозаводска обратилась 20-летняя горожанка, которая заявила, что стала жертвой мошенничества.

На прошлой неделе девушка получила сообщение от неизвестного, который предложил дополнительный заработок.



Собеседник объяснил, что ей необходимо только предоставить свои данные, которые будут использовать для регистрации в различных группах.



Он попросил назвать реквизиты банковской карты, а также пароль от личного кабинета на сайте госуслуг. Далее на телефон девушки стали поступать смс с кодами, которые она также сообщила в переписке.

Вскоре на банковский счет петрозаводчанки поступило первое денежное зачисление. Собеседник пояснил, что часть прибыли она может оставить себе, остальные деньги необходимо вернуть.



Она выполнила все требования, а позже обнаружила, что злоумышленники оформили на ее имя микрозайм на 20 тысяч рублей.

По заявлению потерпевшей проводится полицейская проверка, рассказали в МВД карелии.