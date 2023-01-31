Мошенники под видом полицейских и сотрудников банка выманили у жителей Карелии 1,3 млн рублей

Злоумышленники убедили жителей Карелии в том, что на их имя неизвестные пытаются оформить кредиты.

Четыре жителя республики пострадали от дистанционных мошенников, рассказали в региональном МВД. Так, в минувшую среду 21-летнему петрозаводчанину позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции.



Мужчина сообщил, что от имени молодого человека пытаются оформить кредит. Для того, чтобы избежать финансовых потерь, необходимо оформить кредит самостоятельно.



Горожанин выполнил указания и перевел полученные кредитные средства в 400 тысяч рублей на неизвестный ему банковский счет.



Жертвой такого же преступления стала 20-летняя петрозаводчанка. Она лишилась 200 тысяч рублей с лишним.

Похожее преступление произошло в Олонецком районе. В дежурную часть поступило заявление от 38-летнего мужчины. Ему позвонил «сотрудник банка», который сообщил о попытке взять на его имя кредит. Ущерб олончанина составил 240 тысяч рублей.

Двум петрозаводчанкам 21 и 45 лет также позвонили «сотрудники финансовых организаций». Злоумышленники убедили жительниц столицы Карелии, что на их банковских счетах замечена подозрительная активность.



Одну из женщин уговорили перевести более 100 тысяч рублей. Вторая по указанию афериста взяла кредит на сумму 300 тысяч и перевела все деньги мошенникам.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщили в МВД республики.