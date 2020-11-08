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Мошенники разорили биржевого игрока в Карелии

Новости. Криминал
15:13, 09 Ноября 2020
фото: © mikegi/pixabay
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Двое жителей Карелии поверили мошенникам и понесли значительные убытки, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую пятницу,6 ноября, в дежурную часть полиции по Кондопожскому району обратился 39-летний местный житель. Он сообщил, что хотел увеличить свой доход, но вместо этого лишился крупной суммы.

Как выяснилось, еще в середине октября мужчина нашел в интернете интересное предложение: одна из компаний обещала хороший заработок путем игры на бирже. Он прошел по ссылке и оставил свои данные. Вскоре с ним связался менеджер фирмы, который дал подробный инструктаж. Правила были просты: следовало периодически пополнять счет, зарегистрированный на имя игрока. За каждый вклад ему был гарантирован процент дохода. Мужчина четко выполнял рекомендации и переводил денежные средства. За две недели он потратил без малого 1,2 млн рублей, большая часть из которых были заемными. Оформив очередной кредит в банке, он решил узнать о данной компании более подробную информацию. В интернете сразу нашлись отзывы людей, которые, как и заявитель, попались на уловки аферистов.

В числе потерпевших оказался и 71-летний житель Петрозаводска, у которого обманным путем похитили 580 тысяч рублей. Как выяснилось, на днях ему позвонил неизвестный гражданин и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил пенсионеру, что его средства находятся под угрозой, и предложил помощь. Под руководством собеседника мужчина обналичил свои сбережения и перевел их через терминал самообслуживания на неизвестные счета. На этом телефонный разговор закончился.

В настоящее время по заявлениям потерпевших проводятся проверки, после чего будут приняты процессуальные решения.

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Комментарии

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Бездельник
2020-11-09 16:13:10
Пусть меня Бог бережет от того, который мне внушает доверие, а с тем, кого я остерегаюсь, я и сам справлюсь. (Итальянская пословица) :)
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