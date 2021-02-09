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Спасая свои сбережения, житель Карелии перевел мошенникам больше миллиона рублей

Новости. Общество
18:40, 09 Февраля 2021
фото: © shutterstock.com/Elnur
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Житель Медвежьегорска перевел 1,2 млн рублей на счета дистанционных мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Медвежьегорского района проводится проверка по заявлению 38-летнего местного жителя. Мужчина находился в Петрозаводске вместе со своими пожилыми родственниками. В это время на его телефон поступил звонок. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил крайне неприятную новость. Якобы один из работников банка получил полный доступ к счетам заявителя и в настоящий момент пытается вывести на свои счета крупную сумму денег.

На этом разговор завершился, но через несколько минут жителю Медвежьегорска позвонил представитель якобы правоохранительных органов. Он уверил пострадавшего, что контролирует сложившуюся ситуацию и убедил следовать инструкциям сотрудника банка.

В результате  мужчина в онлайн приложениях оформил кредит в размере 1 млн 200 тыс. рублей. А после этого обналичил и перевел все средства на продиктованные ему номера телефонов. Все это совершалось под предлогом сохранения денег. Якобы все операции проходили под контролем банковских служащих. По их словам переведенные средства вернутся на счет жителя Карелии. Однако, когда обратного зачисления средств так и не произошло, мужчина понял, что попался на уловку мошенников и обратился в полицию.

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Комментарии

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кир
2021-02-09 18:54:04
Наши люди радостно верят мошенникам и навальному. Как вами править? Мой кот не знает.
Гость
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