Мошенники вымогают деньги от имени главы РПЦ

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Мошенники от имени патриарха Кирилла рассылают письма в епархии с требованиями перечислить деньги.
Об этом говорится в сообщении на сайте управления делами Московской патриархии.
"Сообщаю вам о выявленных фактах мошенничества и направления подложных писем в епархии Русской Православной Церкви, в особенности в монастыри, от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с просьбой о перечислении денежных средств", – следует из текста.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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