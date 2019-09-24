Мошенники вымогают деньги от имени главы РПЦ

Мошенники от имени патриарха Кирилла рассылают письма в епархии с требованиями перечислить деньги.

Об этом говорится в сообщении на сайте управления делами Московской патриархии.

"Сообщаю вам о выявленных фактах мошенничества и направления подложных писем в епархии Русской Православной Церкви, в особенности в монастыри, от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с просьбой о перечислении денежных средств", – следует из текста.

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