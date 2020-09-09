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Мошенники вынудили 80-летнюю петрозаводчанку перевести им 300 тысяч рублей

Новости. Криминал
15:29, 10 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию поступило заявление о мошенничестве от 89-летней петрозаводчанки, сообщили в МВД Карелии.

Женщина ответила на телефонный звонок с незнакомого номера. Ей сообщили, что с ней разговаривает сотрудник службы безопасности банка, который пытается пресечь попытку оформления кредита на ее имя.

Пенсионерка вызвала такси и из отдаленного района города поехала в центр. Там она по указанию лжеспециалиста банка сняла 300 тысяч рублей и перевела на чужой счет.

Полиция Карелии напоминает: никогда не следуйте указаниям относительно банковского счета, полученным по телефону от неизвестных людей. Настоящие работники банка никогда не требуют совершать переводы на счета физических лиц ил организаций, телефонных номеров или электронных кошельков.

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