Московская Патриархия потребовала от священников соблюдения масочного режима

Карельское духовенство предпочитает обходиться без масок.

В конце октября управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий разослал по епархиям Русской православной церкви циркулярное письмо, в котором потребовал строгого соблюдения в храмах и монастырях профилактических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Появление этого циркуляра стало ответом РПЦ на введение главным санитарным врачом России Анной Поповой обязательного масочного режима в общественных местах, к которым относятся и православные храмы.

В разосланном по епархиям циркуляре особо подчеркивается, что "соблюдение перечисленных правил в настоящее время – это вопрос послушания церкви и действенная помощь врачам, пекущимся о нашем здоровье, порой из последних сил". Однако в Карельской митрополии РПЦ на это письмо, похоже, особого внимания не обратили. Православное духовенство в Карелии по-прежнему предпочитает обходиться без масок.

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