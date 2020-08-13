Москва отправила в Карелию свыше 15 млрд рублей с начала года

В текущем году федеральный центр перечислил Карелии больше денег, нежели за аналогичный период минувшего года, отмечают власти региона.

Объем межбюджетных трансфертов из федеральной казны в бюджет Карелии за январь-июль 2020 года составил 15 млрд 648,6 млн рублей. Об этом информирует Минфин республики.

В частности, в регион поступили дотации в сумме 9 млрд 285 млн рублей, что выше уровня января-июля 2019 года на 43,7%. Целевые межбюджетные трансферты поступили в казну Карелии в сумме 6 млрд 363,5 млн рублей, что выше уровня аналогичного периода минувшего года в 1,7 раза.

Куда были направлены деньги, читайте на сайте "Вести Карелии".