Дверь
830
499
Линолеум
200
159
Кафельная плитка
455
212
Набор кастрюль
2000
1599
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
15:55, 02 Февраля 2018

Москва увеличила субсидию на мелиорацию земель в Карелии

По теме

Власти готовы разрешить бизнесу регистрацию без юрадреса и офиса
02.02.18 16:52
В Петрозаводске планируют выпускать новые суда
02.02.18 15:24
Включенный в программу приватизации хлебозавод увеличил прибыль
02.02.18 13:17
Все новости
Загрузка...

В 2018 году федеральный центр выделил существенно большую сумму поддержки на проведение мелиорации земель в Карелии.

Между министерством сельского хозяйства РФ и правительством Карелии 1 февраля заключено соглашение о предоставлении из федеральной казны бюджету республики субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельхозназначения. Информация об этом содержится на сайте регионального Минсельхоза.

Как пояснили в министерстве, Карелия получит 13,5 млн рублей из федерального бюджета. Поскольку федеральные средства поступают на условиях софинансирования, то республика также предоставляет свою часть денежных средств на поддержку сельхозпредприятий – 10 млн рублей.

В текущем году сумма субсидии на мелиорацию увеличена.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Власти готовы разрешить бизнесу регистрацию без юрадреса и офиса
02.02.18 16:52
В Петрозаводске планируют выпускать новые суда
02.02.18 15:24
Включенный в программу приватизации хлебозавод увеличил прибыль
02.02.18 13:17
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Плейшнер
2018-02-02 15:58:12
Расстащут всё хитрые чиновники . Начнут с дорогостоящего проектирования , а закончат как обычно ....денег нет , но ...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2018, 09:17
Сор из избы: в каких условиях готовили суши
26.01.2018, 23:30
Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма
31.01.2018, 16:26
Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу
31.01.2018, 19:40
Бывший муж Полины Гагариной раскрыл причину их развода
29.01.2018, 16:56
ВИДЕО: Сбитой поездом в Петрозаводске девушке через 2 дня должно было исполниться 20 лет
26.01.2018, 10:18
Сор из избы: в каких условиях готовили суши в Петрозаводске

Аналитика

01.02.2018 09:59
Обществоведение
Взятка или арендная плата? 1
Суд над Нелидовым близится к развязке.
Два ключа: как проходили президентские выборы в Финляндии 2
01.02.2018 09:09
"Просто подогнали под приговор" 2
29.01.2018 16:21
Водоканал – это серьезно
29.01.2018 10:38
"Смотрим глазами – видим мозгом"
29.01.2018 09:18
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:10
Личное мнение
Как не ошибиться с выбором автошколы
Что для вас будет определяющим при выборе автошколы? Логично, что вы ожидаете от нее высокого качества преподавания, адекватной цены, серьезной материальной базы, квалифицированных педагогических кадров, добросовестных инструкторов.
"Немножко зарвавшийся идеалист" 4
01.02.2018 17:24
"Раньше девушки на улице подходили знакомиться, а теперь письма пишут" 2
01.02.2018 15:12
Семь признаков сайта плохой автошколы
01.02.2018 10:34
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы лидер профсоюзов Илья Косенков, обсуждают повышение МРОТ
31.01.2018 16:38
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»