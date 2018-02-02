Москва увеличила субсидию на мелиорацию земель в Карелии

В 2018 году федеральный центр выделил существенно большую сумму поддержки на проведение мелиорации земель в Карелии.

Между министерством сельского хозяйства РФ и правительством Карелии 1 февраля заключено соглашение о предоставлении из федеральной казны бюджету республики субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельхозназначения. Информация об этом содержится на сайте регионального Минсельхоза.

Как пояснили в министерстве, Карелия получит 13,5 млн рублей из федерального бюджета. Поскольку федеральные средства поступают на условиях софинансирования, то республика также предоставляет свою часть денежных средств на поддержку сельхозпредприятий – 10 млн рублей.

В текущем году сумма субсидии на мелиорацию увеличена.

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