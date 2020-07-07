Москва включила два района и городской округ Карелии в состав Арктической зоны

Федеральные власти дополнительно включили Костомукшский городской округ, Калевальский и Сегежский районы в состав Арктической зоны России.

Депутаты Государственной Думы России 7 июля приняли в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов, направленный на поддержку предпринимательской деятельности в Арктической зоне страны и предусматривающий льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты.

Федеральный закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" предусматривает дополнительное включение Костомукшского городского округа, Калевальского национального и Сегежского муниципальных районов в состав Арктической зоны страны.

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